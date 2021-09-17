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Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

17.09.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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