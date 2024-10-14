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Diyarbakır'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

AA AA
14.10.2024 08:48
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Batman-Diyarbakır kara yolunun Dicle Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 AAZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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Diyarbakır kaza

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