Diyarbakır'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 21 EB 615 plakalı traktör, Diyarbakır-Mardin kara yolunda Seyfettin S. yönetimindeki 31 SG 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Hilmi Y, Hıdır K. ve Alattin K. 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hilmi Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz