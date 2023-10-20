YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar ele geçirildi

20.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar, 285 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Çarşı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon tamamlandı.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 79 kilogram kubar, 24 kilogram toz esrar, 285 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’nde huzur toplantısıKırklareli’nde huzur toplantısı
14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı
Güldane hemşire hayatını kaybettiGüldane hemşire hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
esrar kenevir Diyarbakır Lice operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:09
İkindi
15:13
Akşam
17:43
Yatsı
18:59

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Narin eczanesi
Silvan
Karaz eczanesi
Kocakoy
Sağlik eczanesi
Ergani
Aslan eczanesi
Hani
Ekin dila eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.