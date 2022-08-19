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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

19.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sur ilçesinde stabilize yolun alt kısmında bulunan çukur alanda 115 kilo 950 gram kubar esrar bulundu.

Ekipler, ele geçirilen esrarın satışını yaptıkları iddiasıyla V.T, Y.Ş. ve B.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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Diyarbakır uyuşturucu operasyon

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