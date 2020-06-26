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Diyarbakır'da Valilik önündeki cadde tek yönlü trafiğe açıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Valilik önündeki cadde tek yönlü trafiğe açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da güvenlik amacıyla araç trafiğine kapalı olan Valilik önündeki cadde, vatandaşların talepleri doğrultusunda tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

PKK'lı teröristlerin 5 yıl önce şehir merkezine taşıdığı saldırılara karşı, Diyarbakır Valiliği güzergahındaki bazı yollara güvenlik amacıyla bariyerler konulmuştu.

Vatandaşların taleplerini değerlendiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bariyerlerin kaldırılarak trafiğin tek yönlü olarak açılması talimatını verdi.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından tek yönlü olarak araçların geçişine açılan cadde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik araçları tarafından yıkandı.

- "Çok memnun olduk, teşekkür ederiz"

Vatandaşlardan Davut İdiz, yaptığı açıklamada, caddenin trafiğe açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun süredir böyle bir taleplerinin olduğunu belirten İdiz, şöyle konuştu:

"Halkta uzun süredir böyle bir beklenti vardı. Trafik konusunda rahatlama sağlayacaktır. Umarım bu tür durumlar şehrin tüm noktalarında gerçekleşir. Uzun süredir burası kapalıydı, bizler de sosyal medya ve basın aracılığıyla açılması yönünde talebimizi dile getiriyorduk. Açılmasından dolayı çok memnun olduk, teşekkür ederiz."

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