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Diyarbakır’da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrıldı

İHA İHA
27.03.2024 15:56
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Diyarbakır’da 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’a gitmek üzere kentten ayrıldı.

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, merkez Yenişehir ilçesinde İstasyon Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada AK Parti hükümetleri döneminde kentte yapılan, yapımı devam eden hizmetleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sahneye davet edilen AK Parti’nin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla poz vererek destek çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Batman’da miting yapmak üzere kentten ayrıldı.

Yerel Seçim 2024


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