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Diyarbakır'da yeni evlenecek çiftler için "Evlilik Okulu" açıldı

28.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen: - "Aile içerisinde iletişimi artırarak birçok sorunu yok edeceğimize inanıyoruz. Mutlu çiftler, mutlu çocuklar, mutlu çocuklar mutlu bir nesil demek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bismil Belediyesi tarafından yeni evlenecek çiftler için "Evlilik Okulu" açıldı.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde, aile kurumunun sağlıklı yapıda oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında açılışı gerçekleştirilen "Evlilik Okulu"nda eğitim verilmeye başlandı.

Belediyeye evlenmek için başvuran ve tavsiye üzerine eğitimi kabul eden çiftlere, Müftülük, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sosyal hizmet personeli ile psikolog ve avukatlar tarafından "etkili iletişim", "öfke kontrolü", "empati", "ben dili", "sağlıklı ebeveyn ilişkileri", "dinimizde evlilik", "aile hayatı", "evlilikte ibadetin yeri ve önemi", "temizlik ve hijyen", "sağlıklı beslenme", "aile bütçesi hazırlama ve sürdürülebilirliği", "doğru alışveriş usulleri ve dinimizde israf", "güvenli internet ve dolandırıcılardan korunma" gibi konularında dersler verildi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimlerin ardından çiftlere, sertifika ve hediye takdim edildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen ile okulda çiftlerle bir araya geldi.

Türkmen, yaptığı açıklamada, evlenmek amacıyla belediyeye müracaat eden ve eğitim almak isteyen çiftleri programa dahil ettiklerini söyledi.

Etkili iletişim kuran çiftlerin, daha mutlu olduğunu dile getiren Türkmen, eğitimlerle kadına yönelik şiddetin engellendiği aileler kurmayı ümit ettiklerini aktardı.

Eğitimlerle çiftlere birbirine saygı duymayı ve sabır göstermeyi anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Türkmen, evlilik kurumunun ciddiyeti konusunda çiftlere bilgi verdiklerini belirtti.

Hizmeti sadece yeni evlenen çiftlere değil beraberliklerinin üzerinden yıllar geçen çiftlere de vermeyi planladıklarını bildiren Türkmen, birçok çiftin arasındaki diyalogun günde 15 dakikayı bulmadığını kaydetti.

Türkmen, "Aile içerisinde iletişimi artırarak birçok sorunu yok edeceğimize inanıyoruz. Bu sorunların içerisinde kadına şiddet ön planda. Bunun dışında ailelerimizin daha mutlu yuva kurabileceklerine inanıyoruz. Mutlu çiftler, mutlu çocuklar, mutlu çocuklar mutlu bir nesil demek." ifadelerini kullandı.

Nişanlısıyla eğitim alan Mahsun Bilgin de evlilik için belediyeye müracaatlarında tavsiye üzerine eğitime katıldıklarını söyledi.

Eğitimlerde birlikte saygı çerçevesinde yaşam sürdürülmesinin öneminin anlatıldığını belirten Bilgin, "Sinirli zamanlarda alttan almamız, sabırlı olmamız, fedakarlık gösterip anlayışla karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitimi almaktan mutluyuz, tavsiye ederiz. Eğitimin bize faydasının olacağına inanıyorum. Sorunlar tek taraflı değil. Hem erkeğin hem de kadının bu eğitimi alması gerekiyor." dedi.

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