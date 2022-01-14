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Diyarbakır'da yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

14.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Münir Karaloğlu: - "Şehirleri ortak kullandığımız can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etmek, bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak görevimiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 17 dönüm alanda bulunan ve yenilenen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Devegeçidi mevkisinde yer alan, mevcut haliyle günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yenileme çalışması tamamlandı.

51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuvar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağının yer aldığı merkezde 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personel, 5 araç ve mobil kısırlaştırma aracı hizmet verecek.

Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, soğuk kış günlerinde can dostlara sıcak bir yuva açtıklarını belirterek, daha önce var olan bakımevinin koşullarının yeterli olmadığını anlattı.

Karaloğlu, bu nedenle önceki yapıyı tamamen yıkarak yerine modern bir merkez oluşturduklarını belirtti.

- "Vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız"

Karaloğlu, şehirlerde sadece insanların yaşamadığına işaret ederek, "Şehirleri ortak kullandığımız can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etmek, onlarla ilgili bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak görevimiz." dedi.

Tesisin Diyarbakır ve çevresinde bakıma, rehabilitasyona, sağlık müdahalesine ihtiyacı olan hayvanlar için inşa edildiğini kaydeden Karaloğlu, "Bizim burada yapacağımız şey, ihtiyacı olan hayvanların bakımını üstlenmek, onları rehabilite etmek, ameliyata ihtiyacı varsa onu yapmak, yaralı ise tedavisini gerçekleştirmek, doğum yapan hayvanı ve yavrularının burada belli bir müddet bakımlarını sağlamak." diye konuştu.

Karaloğlu, tesisin son sistem modern cihazlarla donatıldığını anlatarak, "Tesisimizde halkımızın, çocuklarımızın gelip burada hayvanları sevebilecekleri, vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız. Şehrimize ve bölgemize hizmet etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de hayvanların sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaç olduğuna işaret ederek, "Bu tesis Diyarbakır için çok önemli. Buranın eski hali ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktı. Şimdi çok daha büyük kapasiteli, geniş donanımlı bir merkez. Şehirdeki başıboş veya terk edilmiş hayvanlarla, onların sorunlarıyla mücadele etmek için çok önemli bir yer burası. Hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın da merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler merkezin açılışını yaptı.

Açılışa, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri Alattin Parlak ve Suna Kepoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, daire başkanları ve hayvanseverler katıldı.

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