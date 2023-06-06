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Diyarbakır’da yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü

06.06.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da ağır hasar alan 8 katlı bina, cumartesi günü yıkımına başlandıktan sonra akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü.

Diyarbakır’da yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü

Daha öncesinden güvenlik şeridinin çekildiği alanda kimsenin bulunmadığı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da ağır hasar alan binaların yıkımına geçtiğimiz hafta tekrar başlandı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231’inci sokakta depremden sonra ağır hasar gören 8 katlı Abdullah Apartmanı geçtiğimiz cumartesi kontrollü yıkılmaya başlandı. Binanın son 5 katı yıkım makineleri tarafından kontrollü yıkıldıktan sonra geriye kalan 3 katı ise dün saat 21.00 sıralarında kendiliğinden çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ekipleri ve yıkımdan sorumlu kişiler sevk edildi. Yıkımı yapılan binanın işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

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