Diyarbakır'da yolu kardan kapalı mezradaki hamile kadını UMKE hastaneye yetiştirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradaki hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye yetiştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun Mahallesine bağlı Köstekli mezrasında 32 yaşındaki hamile Sadiye Yıldırım'ın sancılarının başladığı yönünde ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan mezraya gitmesi için UMKE görevlendirildi.

Mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptığı Yıldırım'ı alarak Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.



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