Diyarbakır'da zabıta şehir merkezine inen 2 domuzu yakaladı

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında dün yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 2 yaban domuzu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri mezarlığa sevk edildi.

Yaşanan kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalanan domuzlar, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Domuzlar doğaya salınacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, durumun bildirilmesiyle zabıta ekiplerinin anında olaya müdahale ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız da hayvanlar da zarar görmedi. Şehir merkezinde ilk kez böyle ilginç bir olayla karşılaştık. Vatandaşlarımız doğal olarak şaşkınlık ve korku yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bu arada, domuzların mezarlıkta görülmesi, zabıta ekiplerinin hayvanları yakalamaya çalışması ve yakalanan bir domuz cep telefonu kamerasına yansıdı.

