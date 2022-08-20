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Diyarbakır'daki bağ kültürü, Bağlar'da uygulanan projeyle canlandırıldı

20.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağlar Belediyesince, adı türkülere konu olan, ilçeye adını veren "bağ" kültürünün yaşatılması için 35 bin metrekare alanda bağ evi inşa edildi, çevresine kazandırılan sosyal alanda üzüm bağları oluşturuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bağ kültürünün canlandırılması amacıyla 35 bin metrekarelik alanda bağ evi inşa edildi, çevresine üzüm bağları kazandırıldı.

Bağlar Belediyesi, adı türkülere konu olan, ilçeye adını veren "bağ" kültürünün canlandırılıp, yaşatılması için "Bağ Evi" projesini hayata geçirdi.

Bağcılar Mahallesi'nde 35 bin metrekare alanda bağ evi inşa eden belediye, bu yapının çevresine kazandırdığı sosyal alanda ise çeşit çeşit üzüm yetiştirilecek bağ oluşturdu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bağ evinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin yakın tarihe kadar bağ kültürü ile bilindiğini söyledi.

Projenin tüm ayrıntılar düşünülerek hayata geçirildiğini ifade eden Beyoğlu, "İnsanlarımız burada hem bağ kültürü ile yeniden tanışacak hem de ailece dinlenme imkanı bulacak." dedi.

Amaçlarından birinin de vatandaşları üzüm yetiştiriciliğine özendirmek olduğunu dile getiren Beyoğlu, bu konuda projenin amacına ulaşacağına inandıklarını belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Buranın doğal güzellikleri kitaplarda yer alıyor ve türkülere konu olmuş. Bağ, Diyarbakır denilince akla gelen güzelliklerden biri. Bunu yeniden canlandırmak istedik. Bu alan özellikle çocuklarımız için güzel vakit geçirmeleri adına çok güzel bir imkan sağlayacak. Göreve geldiğimizde 120 bin metrekare olan yeşil alanı 41 ayda hayata geçirdiğimiz projelerle 420 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok güzel hizmetler gerçekleştirdik. Bağ evi de bu vizyon projelerden biri oldu."

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