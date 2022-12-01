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Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri görüntülendi

01.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde dalış yapan Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ilçenin güzelliklerine tanıklık etti.

Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölü, su altındaki kalıntıları nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor.

Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, baraj gölünün girişinde su altında kalmış mezarlık, cami ve medrese bulunduğunu anlattı.

Gölün ciddi bir balık popülasyonuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Ceylan, dalışla gölün tüm güzelliklerini görmenin mümkün olacağını söyledi.

Su altında asılı duran sağlam köprünün üzerinden palet vurarak geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Ceylan, dalış sırasında, 30-35 metre derinlikte en ufak bir tahribata uğramamış değirmen görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu aktaran Tahsin Ceylan, bölgenin doğaseverlerin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirdi.

Ceylan'a dalış esnasında Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, dalış eğitmeni Ömer Babrak, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel ve dalış eğitmeni Serkan Ok da eşlik etti.

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