Diyarbakır’daki caddelerde yol çizgi çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik sorunlarını en aza indirgemek, daha konforlu ve emniyetli bir ulaşım ağı oluşturmak için, toplam 3 buçuk kilometre uzunluğunda Evrim Alataş, Nevroz caddeleri ile Kamışlı Bulvarında yol çizgi çalışması yürüttü.

Kentte trafik sorunlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde bulvar ve caddelerde yol çizgi çalışması yürüttü. Daha konforlu ve emniyetli bir ulaşım ağını sağlamak hedefiyle, yeni asfalt serilen ve yol çizgileri yıpranan caddelerde yürütülen çalışmalar trafik yoğunluğunun düşük olduğu gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Bağlar’da Evrim Alataş, Nevroz caddeleri ve Kamışlı Bulvarında toplam 3 buçuk kilometre uzunluğunda yıpranan ve kaybolan yol çizgilerini yeniledi. Ekipler, yol çizgilerinin yaya ve araç sürücüleri tarafından daha iyi ve belirgin şekilde görünmesini sağlamak için çalışmalarda termoplastik boya kullandı.

Yol çizgi çalışmaları dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde caddelerde görünür durumda olmayan yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını da yeniliyor. Yol çizgisi çizme çalışmalarının, kent genelinde asfaltı tamamlanan bulvar, cadde, sokak ile yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edeceği kaydedildi.

