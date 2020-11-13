Diyarbakır'daki merkez engelli hayvanlara "yuva" oldu

Barınakta aynı zamanda ampute hayvanların da bakımını yaptıklarını ifade eden Aydın, "Yaklaşık 200 kazaya uğramış, darp edilmiş hayvanın muayene, bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak da bu hayvanları hayata kazandırıyoruz." dedi.

Elazığ yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ekiplerce getirilen sahipsiz hayvanlar rutin muayeneden geçiriliyor, sağlık durumlarına göre kafeslere alınarak, tedavi süreci başlatılıyor. 700 hayvana hizmet sunan merkez işkenceyle ve çeşitli nedenlerle yaralanan, uzuvlarını kaybeden 200 kedi ve köpeği de sağladığı destekle hayata bağladı.

Aydın, ilçe belediyelerine de hizmet desteği sunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ampute işlemlerini rehabilitasyon ve bakımevimizdeki veterinerlerimiz aracılığıyla yapıyoruz. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakları var ve onları yaşama bağlamak için çaba gösteriyoruz. İnsani olarak hayvanları Allah'ın emaneti olarak görmekteyiz. Emaneti en iyi şekilde tedavi etme ve hayata kazandırma çabası içerisindeyiz. Öncelikle çocuklar bilmeli ki bunlar bizim sokaklardaki arkadaşlarımız. Onların da sevgiye muhtaç olduğunu unutmayalım ve onlara şefkat gösterelim."

- "Sahiplenmek isteyenlerin özellikle engelli hayvanları tercih etmelerini istiyoruz"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi ve Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler de birçok hayvanın sokakta yaşamanın getirdiği zorluklar, uğradığı şiddet ve trafik kazaları nedeniyle engelli kaldığını belirtti.

Hayvanların, insanların aksine seslerini ve acılarını kimseye duyuramadığına işaret eden Ekmekçiler, "Bazıları sokakta engelleri ile yaşam savaşı vermekte ve kısa zamanda da ölmekte. Şanslı olanlar gönüllüler tarafından sahiplenilmekte veya engelli hayvanların da bulunduğu bir bakımevine götürülmekte." ifadelerini kullandı.