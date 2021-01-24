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Diyarbakır'daki spor kulüpleri şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu andı

24.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın: - "Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan bizim için çok büyük bir değerdi. Diyarbakır halkını çok sevdi. Diyarbakır halkı da onu bağrına bastı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki spor kulüpleri, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu şehit edildikleri yerde andı.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u anmak için şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'na gelen Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakırspor Kulübünün Başkanı Siyabend Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar anıta karanfil bıraktı, dua okudu.

Kulüp Başkanı Aydın, uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını andıklarını belirterek, şehitlerin aradan 20 yıl geçse de unutulmadıklarını söyledi.

"Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan bizim için çok büyük bir değerdi. Diyarbakır halkını çok sevdi. Diyarbakır halkı da onu bağrına bastı." diyen Aydın, Okkan'ın Diyarbakırspor sevdalısı olduğunu, Diyarbakırspor'u hep hak ettiği yerlerde görmek istediğini kaydetti.

Misli.Com 3.Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, İkinci Başkan Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular da saldırının yaşandığı Sezai Karakoç Bulvarı'na gelerek anıta karanfil bıraktı, Okkan ve 5 polis memuru için dua etti.

Saldırının yaşandığı dönemde Diyarbakırspor takım kaptanı olan Şenol Demir, Okkan'ın, yaptığı hizmetler nedeniyle şehirde adeta efsane olduğunu belirterek, "Vatandaşlarla çok iyi ilişkiler kuran efsane Müdürü saygı ve rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Diyarbekirspor İkinci Başkanı Avşar ise Okkan'ın kalplerde ölümsüz olduğunu dile getirerek, "Diyarbekirspor olarak kendisini dualarla anmak istedik." ifadesini kullandı.

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