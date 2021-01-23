YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

23.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğine çeşitli illerden katılan 120 sporcu, tarihi mekanlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkez Sur ilçesi Ulu Cami önünde düzenlenen yarışmada, ilçedeki tarihi mekanlara bırakılan 6 hedefe sporcular, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş, burada yaptığı konuşmada, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Hasanpaşa Hanı, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi mekanlarda etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Kentin diğer tarihi mekanlarında da bu yarışmaları yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kayapınar İlçe Mili Eğitim Müdürü Aydın Ak ise bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunacağını anlatarak, açık hava müzesi olan Sur ilçesinin böyle etkinliklerle tanıtımının sağlanacağını dile getirdi.

Sporcu Nergiz Bayram da uzun süredir oryantiring sporu yaptığını dile getirerek, "Salgın kurallarına uyarak bu sporu yapıyoruz. Bu sporu çok seviyorum." dedi.

Daha sonra düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:36
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
18:58
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor

Diyarbakır'da gönüllerde taht kuran şehit Gaffar Okkan unutulmuyor

Diyarbakır'da köy yolları karla mücadele timlerine emanet

Diyarbakır'da köy yolları karla mücadele timlerine emanet

Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Diyarbekirspor’dan transfer atağı

Diyarbekirspor’dan transfer atağı

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül’den şehit ailesine ziyaret

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.