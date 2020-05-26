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Diyarbakır'daki terör operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki terör operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşların ihbarına istinaden 16 ve 18 Mayıs'ta kent merkezi ve Dicle ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.A, K.A, E.Y, A.Y, S.Y. ve R.E. emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.E, E.Y, S.Y. ve A.Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklandı, Z.A. ve K.A. ise ev hapsi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyondaki aramalarda gri renkli metal silindir şeklindeki kap ve içinde 3 kilo 970 gram ağırlığında, telefon düzeneğine bağlı, PETN olduğu tespit edilen beyaz renkli patlayıcı; 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneği; 167 gram ağırlığında, konserve kutusuna hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman bulunmuştu.

Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenmiş, bazı patlayıcı madde ve bomba düzenekleri mezarlıkta toprağa gömülü bulunmuştu.

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