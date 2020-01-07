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  4. Diyarbakır’dan Kuşlara Bir Damla Umut Projesine destek

Diyarbakır’dan Kuşlara Bir Damla Umut Projesine destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Antalya’nın Alanya ilçesinde Fatma Ayan isimli öğretmenin başlattığı Kuşlara Bir Damla Umut Projesine destek verdi.Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni ve öğrencileri ’Kuşlara Bir Damla Umut Projesine katıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, Antalya’nın Alanya ilçesinde Fatma Ayan isimli öğretmenin başlattığı Kuşlara Bir Damla Umut Projesine destek verdi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni ve öğrencileri ’Kuşlara Bir Damla Umut Projesine katıldı. Atatürk İlkokulun öğrencileri, sınıf öğretmenleri Nurcan Taşçıer Kurt öncülüğünde geri dönüşümden de faydalanarak kuş yuvaları ve yemlikler yapıp okul bahçesindeki ağaçlara astı.
Projeyi organize eden Nurcan Taşçıer Kurt, amaçlarının küçük yaşta hayvan ve doğa sevgisinin aşılandığı vicdanlı, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Kurt, projeler sayesinde öğrencilerin derslere daha aktif katılıp, özgüven sahibi olmalarını ve günlük hayattaki problemlere çözüm üretme konusunda daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.

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