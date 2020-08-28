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Diyarbakır’ı 8 ayda 465 bin kişi canlı izledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesinde 4 tarihi noktaya yerleştirdiği 6 kamera ile Diyarbakır’ı dünyaya izlettiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesinde 4 tarihi noktaya yerleştirdiği 6 kamera ile Diyarbakır’ı dünyaya izlettiriyor. Yılın ilk 8 ayında 465 bin kişi Diyarbakır’ı izledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarihi, turistik ve özel mekanları 1920x1080p piksel görüntü kalitesine sahip hareketli kameralar ile internet üzerinden canlı yayınlıyor. Diyarbakır’ı merak eden herkesin herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmadan erişebildiği bu kameralar günün her saati kesintisiz hizmet veriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hz. Süleyman Cami, Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve İçkale’de 6 faklı noktada hizmet veren kameralara turistik kameralara günün her saatinde ulaşmak mümkün. İnterneti olan bir cep telefonu veya bilgisayarla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden ulaşılabilir” denildi.
Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki şehir kameralarını artırarak Diyarbakır’ı merak edenlerin daha fazla yeri görmelerine imkan tanımak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

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