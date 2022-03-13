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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitime kar engeli

13.03.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitime kar engeli

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

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