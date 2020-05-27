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Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümünde üstü açık otobüsle müzik ve ilahi dinletisi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümünde üstü açık otobüsle müzik ve ilahi dinletisi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüste vatandaşlara müzik ve ilahi dinletisi sunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla şehrin fethini kutlamak için üstü açık otobüsle müzik etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde sokak ve caddelerde otobüsle gezerek müzik parçaları ve ilahileri seslendirdi.

Bazı vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından, bazı vatandaşlar ise sokaklarda parçalara eşlik etti.

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