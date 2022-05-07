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Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandı

07.05.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Program kapsamında ilk olarak merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de namaz kılındı. Daha sonra AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan'ın katılımıyla Hz. Süleyman Camisi'ne kadar tekbirler eşliğinde "Fetih yürüyüşü" yapıldı.

Burada okunan duanın ardından program, Kurşunlu Camisi'nde devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, 2012 yılından beri Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

"Diyarbakır fethedildiği günden bugüne 1383 yıldır Allah'u Ekber nidaları hiç susmadı. İnşallah bundan sonra da hiç susmayacak." diyen Turhan, düzenledikleri etkinliğe Türkiye'nin farklı bölgelerinden, 81 ilinden insanların katıldığını söyledi.

Laz, Kürt, Arap, Çerkez, herkesin bir arada olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Turhan, katılan herkese teşekkür etti.

Turhan, "Bu programı 'Müslümanlar kardeştir' şuurunu Diyarbakır'dan dünyaya haykırmak için yapıyoruz. Bizim için şehri Diyarbakır, bir iman kalesidir, bir İslam kalesidir, peygamberler şehridir, sahabeler şehridir." dedi.

AGD Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Kayan da Diyarbakır'ın 27 Mayıs 639'da fethedildiğini belirterek, "Diyarbakır'ın fethi gerçekleştikten sonra İslam batıya yayılmaya başlamıştır. Bu sebeple Diyarbakır İslam coğrafyasının en önemli şehirlerinden biridir." diye konuştu.

Program, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada dünya birincisi olan Ahmet Ebul Kasimi ile 8. Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Rıfat Ablay'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla sona erdi.

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