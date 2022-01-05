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Diyarbakır'ın ihracatı geçen yıl yüzde 48,34 artarak 231 milyon doları aştı

05.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan: - "Bu sene hedefimiz 500 milyon doların üzerine çıkmak" - Firma sahibi Medeni Dilek: - "Çok iyi iş aldık. İhracatımızda artış var"

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın ihracatında 2021 yılında yaşanan yüzde 48,34'lük artış üreticiyi sevindirdi.

Diyarbakır'da üretilen gıda, tekstil, mermer, elektrik trafosu, güneş paneli, plastik metal boru, ısı yalıtım sistemleri, mobilya ve cam gibi birçok ürün, Çin, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Libya, Romanya, İran, Suriye ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 110 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Diyarbakır'ın 2021'de yaptığı ihracat önceki yıla göre yüzde 48,34 artarak 155 milyon 896 bin dolardan, 231 milyon 252 bin dolara yükseldi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, kentte 280 fabrikanın çalıştığını ve 104 fabrikanın da inşaat aşamasında olduğunu söyledi.

Bu yıl 45 fabrikanın üretime başlayacağını kaydeden Fidan, OSB'de yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiğini, üretime başlayacak fabrikalarda da 5 bine yakın istihdamın sağlanacağını bildirdi.

Geçen yıllarda OSB'de arazinin çok olduğunu anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla 100'ün üzerinde başvuru var. OSB'nin 4. etabında yer kalmadı. Hala da sırada bekleyen yüzlerce yatırımcı var. 5. etap OSB'yi dahil etmeye çalışıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz söz konusu. En kısa sürede sanayicilerimize yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Bugün yatırımcı gelse tahsis edebilecek yerimiz yok."

- Avrupa'dan Türk mallarına rağbet

Salgının ilk yılında fabrikaların 45 gün kapalı kaldığını anımsatan Fidan, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla beraber fabrikalarda çarkların dönmeye devam ettiğini dile getirdi.

Çin piyasası daralınca Avrupa ülkelerinden Türk mallarına rağbetin arttığını aktaran Fidan, fabrikalarda 24 saat çarkların dönmesine rağmen talebe yetişemediklerini anlattı.

Fidan, fabrikaların 2 yıldır iyi bir şekilde çalıştığını, çalışan sayısının 9 binden 12 binin üzerine çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre ihracatta yüzde 48,34 artış oldu. Bu sene hedefimiz 500 milyon doların üzerine çıkmak. Diyarbakır'ı daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Üretimi, istihdamı ve ihracatı kentte daha da artırmak istiyoruz. Tek derdimiz budur."

- "Çok iyi iş aldık"

OSB'de mobilya üretimi yapan firmanın sahibi Medeni Dilek ise 255 kişinin fabrikalarında istihdam edildiğini, evler için mobilya üretimi yaptıklarını belirtti.

Ürünlerini İngiltere, Gürcistan ve Irak'a ihraç ettiklerini, Almanya ve Fransa'dan da talep olduğunu bildiren Dilek, salgına rağmen üretimin durmadığını dile getirdi.

Dilek, "Çok iyi iş aldık. İhracatımızda artış var. Geçen yılki ihracatımız 1,5 milyon dolar. Bu sene hedefimiz 3 milyon dolar. Ancak ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Ham madde bulduğumuz sürece Avrupa, Afrika ve Amerika ile ciddi oranda dış ticaretimiz artar." ifadelerini kullandı.

- İhracatta yüzde 60 büyüme

Saç boyası sektöründe üretim yapan fabrikanın ihracat müdürü Ezellein Khedr de fabrikalarında 500 kişinin çalıştığını, 40'tan fazla ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini kaydetti.

Geçen yıl bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 60 büyüme sağladıklarını aktaran Khedr, "46 milyon tüp saç boyası ürettik. Bu yıl hedefimiz ise 100 milyonu bulmak. 25 milyona yakın tüp boyasını ihraç ettik. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların saçlarına boyamızla güzellik katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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