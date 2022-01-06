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Diyarbakırlı 10 sporcu, aldıkları derecelerle şehrin gururu oldu

06.01.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "2022 yılı Diyarbakır'da gençlik yılı olacak. Gençlik ve spor yatırımlarımız tamamlandığında Diyarbakır gerçekten spor alt yapısı olarak Türkiye'nin en iyilerinden biri olacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Karaloğlu, Diyarbakır'dan gençlerin uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek derece almalarından mutluluk duyduğunu söyledi.

"2022 yılı Diyarbakır'da gençlik yılı olacak" diyen Karaloğlu, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çok büyük gençlik ve spor alt yapısı protokolü imzaladıklarını belirtti.

Protokol çerçevesinde şu anda 17 ilçenin tamamında tesisler yapıldığını bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hangi tesise ihtiyacımız varsa bakanımız büyük destek verdi. Açtığımız ve inşaatı devam eden tesisler var. Çok önem verdiğimiz gençlik kamplarımız var. Gençlik ve spor yatırımlarımız tamamlandığında Diyarbakır gerçekten spor alt yapısı olarak Türkiye'nin en iyilerinden biri olacak. Bu da sportif başarımızı yukarıya çekecek. Gençlerimize, hocalarımıza ve alt yapımıza güveniyoruz. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme noktasında inşallah daha çok sporcumuzu hem yarışmalarda hem de kürsülerde göreceğiz."

Daha sonra Karaloğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık branşında Olimpiyat 4'üncüsü Ömer Akgün, atletizm branşında çeşitli dereceler elde eden Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal, Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Gülçin Altınay, Helin Tuna ve Gülistan Güner, İtalya'da düzenlenen WAKO Dünya Büyükler Şampiyonası'nda kick boks dalında derece elde eden Hasan Zilan, Sultan Zilan ve Ceren Kaçar Bingöm ile Gürcistan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Şampiyonası'nda halterde şampiyon olan Emin Erdoğan ve antrenörlerini tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik de yer aldı.

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