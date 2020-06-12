Diyarbakırlı arpa üreticisinin yüzü gülüyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Güneydoğu'nun önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da hasadına başlanan ve verimiyle yüz güldüren arpada rekoltede yüzde 108'lik artış bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde arpa hasadının sürdüğünü söyledi.

Kente bu yıl bol yağış düştüğünü ve bunun ciddi bir rekolte artışı sağladığını ifade eden Atalar, "Bitki, istediği yağışı dengeli bir şekilde aldığı için verime etkisi oldukça yüksek oldu. Şu anda da bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Atalar, TÜİK verilerine göre geçen yıl ilde 393 bin dekarda arpa üretimi gerçekleştiğini dile getirerek, bu yıl rakamlar netleşmemekle birlikte arpa üretiminin yaklaşık 699 bin dekara ulaştığını aktardı.

Arpa üretim alanında yüzde 78'lik bir artış olduğuna işaret eden Atalar, kuru alanlarda dekara 550 kilogram, sulu alanda da 650 kilograma kadar verim alabildiklerini bildirdi.

- Toplam üretimde yüzde 108'lik artış

Atalar, "Geçen yıl arpa üretimimiz 123 bin tondu, bu yıl tahminimiz 257 bin tona ulaşması. Arpa üretiminde yüzde 108'lik bir artış olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.