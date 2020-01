Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakır’da bir çok yardım girişimlerinde bulunan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Yılmaz Elaldı, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere iki günlük gelirini bağışlamak için kampanya başlattı. Yardımlarının devam edeceğini de belirten Elaldı kentte bulunan iş adamlarına çağrıda bulunarak, “Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İş adamları ve STK’lar üzerine düşen görevi yerine getirir ise inşallah dışarıda, açıkta ve soğukta kimse kalmaz. Biz de üzerimize düşen görevi yapaya çalışıyoruz. Bu tür doğal afetlerde birlik ve beraberlik olma zamanıdır” dedi.

Bölgede yaşanan depremin her zaman olabilecek doğal afetlerin başında geldiğini belirten iş adamı Elaldı, “Bölgemizde yaşadığımız deprem her zaman olabilecek doğal afetlerin başında gelmektedir. Bugün orada yarın burada olabilir. Hepimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yerde kalan herkesi kaldırmak zorundayız. Bu bizim görevimizdir. Bizlerde elimizden ufakta olsa ne gelirse baş göz üstüne. Bugünde varız, yarında varız ve her zaman da varız. Bugün her şeyi devletten de beklememek lazım. Bugün ülkemizde bulunan iş adamlarına da düşen görevler vardır, esnafımıza düşen görevler vardır, STK ve odalara düşen görevler vardır. Herkes üzerine düşeni bir nebzede yapar ise inşallah dışarıda, açıkta, soğukta ve darda kalan insanımız kalmaz. Bu tür doğal afetlerde birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Bizde kendimize göre üzerimize düşen görevi bir nebzede olsa yapmaya çalıştık” dedi.