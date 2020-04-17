Diyarbakırlılar Kovid-19 kaygısını psikososyal destek hattıyla gideriyor

İl Müdürü Rifai Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün toplumda oluşturduğu psikolojik rahatsızlıkların engellenmesi için 4 dilde hizmet verecek şekilde 444 89 21 Kovid-19 Hattını kurduklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan 20 kişinin görev yaptığı ekip, salgın nedeniyle yalnızlık hissi, korku, endişe, sevdiklerine hastalık bulaştırma korkusu yaşayanlara Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca telepsikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da, sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların koronavirüs salgını dolayısıyla yaşadığı kaygı ve stresi en aza indirmek için 4 dilde hizmet sunan 444 89 21 Kovid-19 Hattı oluşturuldu.

Hattın 24 saat hizmet sunduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bölgenin koşullarını göz önünde bulundurarak Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 20 gündür bu hizmetimiz devam ediyor. Bu süreç devam ettiği sürece hizmetimiz de devam edecek. Görüşmelerde zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Vatandaş evden çıkmadığı zaman sıkıntı çekiyor. Onların rahatlaması için kendilerine destek oluyoruz."

Ekipte görev yapan psikolog Azim Teyfur ise evden çıkamayanlara destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Belirsizlik ortamının, bazı kişilerde stres oluşturması nedeniyle olumsuz düşünceler ortaya çıkarttığını anlatan Teyfur, "Olumsuz düşünceler insanda kaygı oluşturuyor. Biz de vatandaşın bu olumsuz kaygılarla başa çıkmaları noktasında onlara yardımcı oluyoruz. Ekipteki arkadaşlarımız gerekli durumlarda aşırı kaygı duyan ve stres yapanların evine giderek onlara yardımcı oluyor." dedi.

Kendilerinden yardım talebinde bulunanları salgın hakkında bilgilendirdiklerini de aktaran Teyfur, şunları ifade etti: