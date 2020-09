Diyarbakırlıların buluşma noktası Ninova Park AVM 9 yaşında

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan ve Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM açılışının 9’uncu yılını pasta keserek kutladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM’nin açılışının 9’uncu yılı, yönetim kurulu üyeleri ve personeller ile birlikte pasta kesilerek kutlandı. Pasta kesimi öncesi açıklamada bulunan Ninova Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender, Ninova Park’ın açılışının 9’uncu yılını kutladıklarını söyledi. 9’uncu yaşın, bütün Ninova Park ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Kalender, “Yine böyle bir günde 16 Eylül 2011 yılında açmıştık alışveriş merkezimizi. Ben bu projeye hayat verenler olarak başta Kalender ailesi, burayı projelendiren firma Öncü Oğlu Mimarlık LTD ŞTİ, kiralama ve yönetim süreçlerini üstlenen INSIDE AVM danışmanlık şirketine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte alışveriş merkezimizin bünyesinde çalışan tüm departmanlarda görev almış olan, şuanda çalışan herkse teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah tazı olsun. Alışveriş merkezimizin genel müdürüne ve onun şahsında ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi.

“Diyarbakır halkının desteğini her zaman arkamızda hissettik”

Pandemi sürecinin en kısa sürede sona ermesini dilediklerini ifade eden Kalender, “Umarım bu yıl pandemi süreci sona erer, bu musibet tüm insanlığın üzerinden kalkar. Türkiye ve dünyada hiçbir alışveriş merkezinde herhangi bir etkinlik olmuyor, tabi olmaması daha sağlıklıdır. Biz her yıl bunu bir çekiliş veya bir hediye ile taçlandırırdık, bu yıl maalesef mümkün olmadı. İnsanların ve ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için önceliklidir. Alına n tedbirler olağanüstü bir şekilde devam ediyor. Ninova Park AVM’de, Diyarbakır halkının desteğini her zaman arkamızda hissettik. Umarım daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikteliğimiz artarak devam eder. Ben tüm Diyarbakır halkına ve bütün ziyaretçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, 9. yaş günümüz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“İş adamlarının Diyarbakır’a yatırım yapmaya çekindiği dönemde Kalender ailesi kente yatırım yaptı”

Ninova Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kalender’e teşekkür eden Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin de herkesin Diyarbakır’a yatırım yapmaya çekindiği dönemlerde Kalender ailesinin kente yatırım yaptığını ve yatırımları büyütmeye devam ettiğini söyledi. Çetin, “Öncelikli olarak ben de kısa süredir genel müdürlüğünü yürüttüğüm ve benden önce görev yapan Salih Erdoğan’a uzun yıllar hizmet ettiği Ninova Park AVM’yi getirdiği noktada bayrağı devralarak devam ettiğimi ona şükranlarımı sunduğumu ifade etmek istiyorum. Buruk bir süreç geçiriyoruz. Her dönem beraberliğimizi pekiştirdiğimiz dönem olmasına rağmen bu pandeminin bütün ülkeyi ve dünyayı etkilediğini görüyoruz. 9. yılımızı böyle buruk bir şekilde kutluyoruz. Ama içimizde sevincimiz büyük, inşallah önünüzdeki dönemlerde bu pandemi sürecini de atlatıp daha güzel günlere Ninova Park ailesi olarak daha büyük ve güzel yeniliklerle imza atarak devam edeceğiz. Ninova Park ailesinin genel müdürlüğünü yaptığım süreçte öncelikli olarak ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün departmanlar geldiğimden bu yana özveriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bütün departmanlara ve Kalender ailesine Diyarbakır halkının huzurunda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, hep birlikte pasta keserek Ninova Park AVM’nin 9’uncu yılını kutladı.