Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Diyarbakırlı olan ve Diyarbakırspor altyapısında yetişen Akülke, uzun yıllar Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giydi. Akülke, TFF Adana Bölge Müdürlüğü ile Mersin İdmanyurdu, Tarsus İdmayurdu ve Diyarbakırspor genel menajerliğini de yaptı.
64 yaşındaki futbol adamının vefatı memleketi Diyarbakır’da üzüntü ile karşılandı. Akülke'nin formasını giydiği Diyarbakırspor Kulübü yazılı açıklama yaparak vefat nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.
(İHA)
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