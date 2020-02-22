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Diyarbakırspor’dan 3 transfer daha

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, amatör futbol ikinci transfer döneminin son gününde kadrosuna 3 önemli takviye gerçekleştirdi.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, amatör futbol ikinci transfer döneminin son gününde kadrosuna 3 önemli takviye gerçekleştirdi. Daha önce profesyonel liglerde Diyarbakırspor formasını giymiş olan Ali Yıldırım ve Bilal Dikici ile çeşitli takımlarda oynamış olan Serkan Dağ ile anlaştı.
Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturduklarına dikkat çekerek hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu söyledi. Karakoç, "Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Diyarbakırspor’un büyüklüğünü bilen, havasını teneffüs etmiş isimleri tercih ettik. Bu kadro ile BAL Ligine yükseleceğiz. Diyarbakırspor’u seven herkesi yeniden diriliş sezonu olarak ifade ettiğimiz bu sezonda desteğe davet ediyoruz" dedi.

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