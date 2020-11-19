Diyarbekirspor ile Edirnespor arasında dostluk rüzgarı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider Diyarbekirspor ile zirve mücadelesi veren Edirne Belediyesi Paş Edirnespor arasında oynanan maç öncesinde dostluk rüzgarı esti.

Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Turan İlgin ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne ekibinin başkanı Savaş Üner ve konuk takım heyetini dostluk yemeğinde ağırladı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada Diyarbekirspor Başkanı İlgin, konuk takımın başkanı Üner’e isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbekirspor forması takdim etti.

Üner, Diyarbakır’da çok iyi ağırlandıklarını dile getirerek Diyarbekirspor yönetimine ve Diyarbakır halkına teşekkür etti.

Edirne ile Diyarbakır’ın kardeş şehirler olduğunu belirten Diyarbekirspor 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ise “Sporda dostluğa büyük önem veriyoruz. Rakip kulüpler ve camialarla ilişkilerimiz çok iyi. Şehrimizde en iyi şekilde ağırlayıp Diyarbakır’ın güzel yüzünü gösteriyoruz. Kardeş Edirne’den gelen misafirleri de en güzel şekilde ağırlamaktan onur duyduk” dedi.



