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Diyarbekirspor ismini değiştirdi, yeni ismi 'Kobani spor' oldu!

Bu yıl TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Diyarbekirspor’un yönetimi, kulübün adının 'Kobani Spor' olarak değiştirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Diyarbekirspor ismini değiştirdi, yeni ismi 'Kobani spor' oldu!
Berker İşleyen

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele etmeye hazırlanan Diyarbekirspor, yeni sezona yepyeni bir kimlikle girmeye karar verdi.

YENİ İSİM: KOBANİ SPOR

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Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, takımın adının “Kobani Spor” olarak değiştirildiği duyuruldu.

Bu değişikliğin yalnızca sportif değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir mesaj taşıdığı belirtildi. Kulüp yönetimi, kararın “barış, kardeşlik ve toplumsal bütünleşmeye olan inanç” doğrultusunda alındığını vurguladı. İsmin değişmesinin, futbolun birleştirici gücüyle birlikte halklar arasında köprü kurma hedefiyle atılmış sembolik bir adım olduğunun altı çizildi.

İsim değişikliğine ilişkin kulüpten yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun bilgisine

TFF 2025-2026 Futbol Sezonu'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan kulübümüz, tarihi bir karara imza atarak yeni sezona "Kobani Spor" ismiyle devam etme kararı almıştır. Bu karar, yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir."

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Diyarbekirspor
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