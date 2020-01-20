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  4. Diyarbekirspor’dan transfer harekatı

Diyarbekirspor’dan transfer harekatı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

İkinci yarının ilk iki haftasında topladığı 4 puan ile Play-Off yarışında iddialı hale gelen Diyarbekirspor’da yönetim takıma takviye yapmak için harekete geçti.

Diyarbekirspor’dan transfer harekatı

İkinci yarının ilk iki haftasında topladığı 4 puan ile Play-Off yarışında iddialı hale gelen Diyarbekirspor’da yönetim takıma takviye yapmak için harekete geçti. Zor bir dönemde göreve gelmelerine rağmen takımı toparladıklarını belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Hafta sonuna kadar kendi takımlarında oynamış olan en az 4 futbolcuyu kadromuza katmayı planlıyoruz” dedi.
3. Lig 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısının ilk iki haftasında oynadığı maçlarda 4 puan elde ederek Play-Off potası ile arasındaki puan farkını 3’e kadar indiren Diyarbekirspor’da yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı. Devre arasında bir çok önemli oyuncusunu kaybeden Yeşil-Kırmızılı kulüp, hafta sonuna kadar bazı transferleri açıklamayı planlıyor. Zor bir dönemde göreve gelmelerine rağmen takımı toparladıklarını belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, hafta sonuna kadar kendi takımlarında oynamış olan en az 4 futbolcuyu kadroya katmayı planladıklarını bildirdi. Hedeflerinin Play-Off’a kalmak olduğunu belirten Avşar, ”Geçen hafta sonu Nevşehir Belediyespor müsabakasında aldığımız üç puan ile play-of yolunda değerli bir üç puan aldığımızın kanaatindeyiz. Hafta sonu İstanbul’da karşılaştığımız Modafenspor ile oynadığımız müsabakada bir puan ile sahadan ayrıldı. Gönül isterdi ki Modafen karşısında üç puanı alıp öyle dönmekti. Deplasmanda aldığımız bir puan da tabi ki de bizler için kıymetli bir puan ancak İstanbul’da oynadığımız Modafenspor ile hem hava şartları ve sahanın zeminin sentetik yapay saha olduğundan dolayı istediğimiz futbolu sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Transfer sezonunun bitmesine on günlük bir süre kaldığının bizlerde farkındayız. Bizler ise Diyarbekirspor yönetim kurulu olarak Nevşehir Belediyespor ve Modafenspor karşılaşmalarında tam anlamıyla eksikliklerimizi de gördük ve bu anlamda bu hafta sonuna kadar yapacağımız en az 4 transferle eksikliklerimizi gidereceğiz. Transfer edeceğimiz futbolcularda kendi takımlarında ilk on birde oynamış ve takımlarına katkı sunmuş oyuncular olacaklar ki Diyarbekirspor’umuza yani takımımıza geldiklerinde hazır olmaları gerekmektedir. Bizler ise bu doğrultuda transferlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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