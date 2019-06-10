Diyet bozduran 6 neden

“Kilo vermek istiyorsunuz fakat dikkatiniz dağılıyor veya motive olamadığınızı mı hissediyorsunuz ? Peki bunun hangi sebeplerden kaynaklanabileceğini hiç düşündünüz mü?” diyen Diyetisyen Ezgi Mısırlı, bir sonraki diyet tecrübenizde 6 kurala dikkat edilmesini önerdi. Mısırlı, böylece çok daha sürekli ve efektif bir diyet deneyimi yaşanmış olacağını ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu

Ara öğün yapmak:

Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masabaşı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masabaşı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

Kalori hesabı yapmak:

Diyetisyen gözetiminde diyet yapanlar, günlük besinlerinin kalorisini öğrendikten sonra öğlen ve akşam yemeklerin kalorisini hesaplayıp bu kaloriye denk gelen dondurma, tatlı, fast food ya da başka yiyecekler tüketmeye çalışıyor. Fakat bu yöntem denge bozuyor. Günlük alınması gereken protein, yağ ve karbonhidrat miktarı karşılanamadığından kalori tutsa bile içerik yüzdeleri tutmadığından diyet etkili olamıyor.