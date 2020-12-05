Diyetisyen Bektaşoğlu :“Salgın döneminde beslenmemiz hayati bir faktör taşıyor”

Kahramanmaraşlı Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, Korona virüs salgınında kuvvetli bağışıklık sistemi için beslenmemizde ve yaşam düzenimizde yapabileceğimiz küçük değişikliklerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Korona virüs salgınında insanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunu değerlendiren Bektaşoğlu, Bu süreçte bağışıklığın güçlendirilmesi alabilecek en büyük önlemelerden biri olduğuna dikkat çekti. Uykusuzluk, düzensiz beslenme, sigara kullanımı, alkolü fazla kullanma veya var olan bazı hastalıklardan dolayı bağışıklık sisteminde bir zayıflama meydana geldiğini hatırlatan Bektaşoğlu, bu süreçte yapılabileceklerle ilgili şu tavsiyelerde bulundu;

“Korona virüsün hedefi akciğerlerdir. Virüsler her yerdedir. Virüsün amacı kendi DNA veya RNA’sını konak hücreye göndererek kendini kopyalatmak ve böylece çoğalmaya devam etmektir. Bazı virüsler uyku halindedirler ve ortaya çıkmak için insanların yaşlanmasını, bağışıklığın zayıf düşmesini, beslenme eksikliklerini veya stres durumunu beklerler. Çoğu insanda stres durumunda neden virüslerin ortaya çıktığı ve insanların hasta oldukları sorusunun cevabı da budur. Bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerden uzak durmalıyız.

Son yapılan güncel çalışmalara göre Covid-19’un tedavisinde kullanılan bir etken madde ile bazı besin maddeleri karşılaştırıldı ve bu etken maddeye en yakın besinler yayınladı. Ve çok şanslıyız ki bunlar ülkemizde bolca bulunan besinlerdir. Bunlar; ıspanak, pırasa, soğan, sarımsak, zeytin, turp ve lahana gibi kış mevsimi sebzeleridir. Bunlara hayatımızda yer verirsek bizi destekleyecektir. Tedavi etmeyecektir ama destekleyecektir. Yine benzer bir yayında turunçgillerin kabuklarının da yararlı olacağı söyleniyor. Mandalina ve portakal tüketmenin yanında bunların kabuklarının tüketilmesinin de ilaç kadar etkin olduğu gösterilmiş. Eğer kilo veya diyabet sorunumuz yoksa bunları içindeki değeri kaybetmeden portakal kabuğu reçeli yaparak tüketebiliriz. Bugünlerde yemeklerimize baharat olarak zerdeçal ekleyebilir ve zerdeçalın kolay emilmesi açısından karabiber ve zeytinyağı kullanabiliriz. Bununla birlikte günlük su tüketimimize dikkat etmeli ve en az iki litre su tüketmeliyiz. Bu unsurları hayatımıza dahil edersek korona ile mücadelede daha güçlü olabiliriz” dedi.

