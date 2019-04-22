Diyetisyenlerden şok diyet uyarısı!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte diyet telaşının da başladığına dikkat çekerek, “Şok diyetler yapmayın, sağlığınız oyuncak değil. Kısa sürede kilo vermek iç organlarınızı bitirir” dedi.

Melisa Karataş, uygulanan şok diyetlerin tartıda mutlu ederken, iç organlarının çalışma sistemini bozduğu uyarısında bulundu. Düşük kalorili yiyeceklerin veya verilen şok diyetlerin kilo vermeyi sağladığını, ancak kalıcı olabilmesi için alışkanları değiştirmek gerektiğini belirten Karataş, “Bir haftada 5-6 kg vermek büyük bir sağlık sorunudur” diye konuştu.

“Güne kahvaltı ile başlayın”

Karataş, diyet konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Amerikan Diyetisyenler Derneği ve Harvard’da yapılan çalışma, kilo vermek ya da kilonun korunmasının yolunun kahvaltıdan geçtiğini gösterdi. Yine aynı çalışmaya göre, düzenli kahvaltı yapan kişilerin, öğlen ve akşam yemeklerinde daha küçük porsiyonlar tercih ederek daha sağlıklı bir hayat geçirdiklerini ortaya koydu”

“Besinleri yavaş çiğneyin”

“Zamanınız olmasa bile tabaktaki yemekleri hızlı yemekten vazgeçin. Ana öğünleriniz en az 15-20 dakika sürmelidir. Çünkü beynin ‘tokum’ sinyalini vermesi için yaklaşık bu kadar süreye ihtiyacı vardır. Eğer besinleri hızla çiğnerseniz kontrolünüzü kaybederek daha fazla yemek yeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız”