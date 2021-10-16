MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

16.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi aşklarının gerçek aşka dönüşmesi günden güne artarken o isimlerden bazıları evlendi, hatta çocukları bile oldu. Dizi partnerleriyle evlenerek aile kuran oyuncuları sizler için derledik…

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

İşle aşkı karıştırmama üzerine görüşler vardır, ancak günümüzde oyunculuk piyasasında bunun tam aksi oluyor. Başroller birbirlerine gerçek hayatta aşık olduklarında seyircinin ilgisini daha çok çekiyor oluyorlar. Hatta ilişkilerini bir sonraki adıma taşıyıp evlendiklerinde örnek çift olarak gösterilmeye başlıyorlar. İşte sizin için evliliklerini sürdürmeyi başarmış o isimleri haberimizde bir araya getirdik…

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

İkili ilk olarak 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde bir araya geldi. Özçivit ve Evcen Çalıkuşu dizisinde birbirlerini yeterince tanıdıktan sonra ara hiç soğumadan bir de Aşk Sana Benzer isimli bir sinema filminde birlikte rol aldı. Çekimler sonrasında çift iyice yakınlaştık ve 2015 yılında birliktelikleri başladı. Ve 2016 yılında gelen evlilik teklifinin ardından çift 2017 yılında dünya evine girdi. Şimdilerde oğulları Karan’la mutlu bir aile hayatları var.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Halit Ergenç - Bergüzar Korel

Çiftimiz Binbir Gece dizisinde tanışmışlar. Ancak onların aşkı sanıldığı gibi ilk görüşte aşk olmamış. Eski eşi Gizem Soysaldı ile diziyle aynı dönem tanışan ve anında aşık olan Halit Ergenç, onunla evlenmiş. Ancak bazı ailevi sorunlar nedeniyle bu evlilik uzun sürmemiş ve boşanmışlar. Sonrasında Halit Ergenç kalbini Bergüzar Korel’e kaptırmış. 2009 yılında evlenen ünlü çift, binbir sıkıntıyla başlayan ilişkilerine rağmen şimdilerde üç çocuklarıyla birlikte gözlerden ve dedikodulardan uzak, mütevazi bir hayat sürmeye devam ediyorlar.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu

Bu genç ve güzel çift ise Fatih Harbiye dizisi setinde tanıştılar. Çok kısa bir zamanda iş arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili bu ilişkiyi saklamak ya da yalanlamak yerine mutluluk pozları vermeyi tercih ettiler. İlişkileri heyecanını kaybetmeden 2016 yılının yaz ayında nikah masasına oturdular.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Eda Özerkan - Timur Acar

Sektörün bir başka evlilikle sonuçlanan aşkı ise 2014 yılında Kertenkele dizisi setinde başlayan Eda Özerkan Timur Acar aşkı oldu. Çift iki yıllık beraberliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin mutlu giden evliliğine 2017 yılında Eliz isimli küçük kızları katıldı. Aile mutluluğunu düzenli olarak sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Burak Sağyaşar - Hatice Şendil

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 2011'de oynadıkları 'Karadağlar'ın setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Hatice Şendil’in bir dizisi biterken diğer dizisinin başladığı başarılı iş hayatı devam ederken 2015 yılında çift evlenme kararı aldı. Sonrasında Burak Sağyaşar yapımcılığa kadar yükseldi. 2017 yılında çiftin çocukları Can dünyaya geldi. Şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat yaşamaya devam ediyorlar.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

Begüm Öner - Ceyhun Fersoy

Beraber yer aldıkları ve aşık bir çifti oynadıkları Çocuklar Duymasın dizisi çekimleri devam ederken yakınlaşıp ilişkilerini gerçek hayata taşıdılar. Çok uzun bir zaman geçmeden 2015 yılında evlenmeye karar verdiler. Henüz çocukları olmayan çift birlikte üretmeye devam ediyorlar. İş beraberliklerini Suit isimli bir oyunla tiyatro sahnesine taşıdılar. Aynı zamanda sosyal medyada birlikte video içerikleri üretmeye devam ediyorlar.

Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
Kavgaları gündemi sarsmıştı! Sır perdesi...Kavgaları gündemi sarsmıştı! Sır perdesi...
Anahtar Kelimeler:
Begüm Öner Bergüzar Korel Burak Özçivit Ceyhun Fersoy Eda Özerkan Fahriye Evcen Halit Ergenç Hatice Şendil Kadir Doğulu Neslihan Atagül Timur Acar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İçi para dolu çantayı polise teslim etti: Haram paraydı

İçi para dolu çantayı polise teslim etti: Haram paraydı

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.