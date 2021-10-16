Dizi aşkı gerçek oldu! İşte birbiriyle evlenen ünlü isimler…

İşle aşkı karıştırmama üzerine görüşler vardır, ancak günümüzde oyunculuk piyasasında bunun tam aksi oluyor. Başroller birbirlerine gerçek hayatta aşık olduklarında seyircinin ilgisini daha çok çekiyor oluyorlar. Hatta ilişkilerini bir sonraki adıma taşıyıp evlendiklerinde örnek çift olarak gösterilmeye başlıyorlar. İşte sizin için evliliklerini sürdürmeyi başarmış o isimleri haberimizde bir araya getirdik…

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

İkili ilk olarak 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde bir araya geldi. Özçivit ve Evcen Çalıkuşu dizisinde birbirlerini yeterince tanıdıktan sonra ara hiç soğumadan bir de Aşk Sana Benzer isimli bir sinema filminde birlikte rol aldı. Çekimler sonrasında çift iyice yakınlaştık ve 2015 yılında birliktelikleri başladı. Ve 2016 yılında gelen evlilik teklifinin ardından çift 2017 yılında dünya evine girdi. Şimdilerde oğulları Karan’la mutlu bir aile hayatları var.

Halit Ergenç - Bergüzar Korel

Çiftimiz Binbir Gece dizisinde tanışmışlar. Ancak onların aşkı sanıldığı gibi ilk görüşte aşk olmamış. Eski eşi Gizem Soysaldı ile diziyle aynı dönem tanışan ve anında aşık olan Halit Ergenç, onunla evlenmiş. Ancak bazı ailevi sorunlar nedeniyle bu evlilik uzun sürmemiş ve boşanmışlar. Sonrasında Halit Ergenç kalbini Bergüzar Korel’e kaptırmış. 2009 yılında evlenen ünlü çift, binbir sıkıntıyla başlayan ilişkilerine rağmen şimdilerde üç çocuklarıyla birlikte gözlerden ve dedikodulardan uzak, mütevazi bir hayat sürmeye devam ediyorlar.

Neslihan Atagül - Kadir Doğulu

Bu genç ve güzel çift ise Fatih Harbiye dizisi setinde tanıştılar. Çok kısa bir zamanda iş arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili bu ilişkiyi saklamak ya da yalanlamak yerine mutluluk pozları vermeyi tercih ettiler. İlişkileri heyecanını kaybetmeden 2016 yılının yaz ayında nikah masasına oturdular.

Eda Özerkan - Timur Acar

Sektörün bir başka evlilikle sonuçlanan aşkı ise 2014 yılında Kertenkele dizisi setinde başlayan Eda Özerkan Timur Acar aşkı oldu. Çift iki yıllık beraberliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin mutlu giden evliliğine 2017 yılında Eliz isimli küçük kızları katıldı. Aile mutluluğunu düzenli olarak sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Burak Sağyaşar - Hatice Şendil

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 2011'de oynadıkları 'Karadağlar'ın setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Hatice Şendil’in bir dizisi biterken diğer dizisinin başladığı başarılı iş hayatı devam ederken 2015 yılında çift evlenme kararı aldı. Sonrasında Burak Sağyaşar yapımcılığa kadar yükseldi. 2017 yılında çiftin çocukları Can dünyaya geldi. Şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat yaşamaya devam ediyorlar.

Begüm Öner - Ceyhun Fersoy

Beraber yer aldıkları ve aşık bir çifti oynadıkları Çocuklar Duymasın dizisi çekimleri devam ederken yakınlaşıp ilişkilerini gerçek hayata taşıdılar. Çok uzun bir zaman geçmeden 2015 yılında evlenmeye karar verdiler. Henüz çocukları olmayan çift birlikte üretmeye devam ediyorlar. İş beraberliklerini Suit isimli bir oyunla tiyatro sahnesine taşıdılar. Aynı zamanda sosyal medyada birlikte video içerikleri üretmeye devam ediyorlar.





