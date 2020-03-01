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Dizi oyuncularından kök hücre bağışı

ADANA HABERLERİ  | 01.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Çekimleri Adana’da yapılan “Ramo” dizisi oyuncuları, İyilik Sende Derneği, Kan Hastalıkları Federasyonu ve Kızılay Adana Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.Kampanya kapsamında Duygu Kafe önünde, “Kök Hücre Bağışı ve Önemine” ilişkin bilgilendirme yapıldı.İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Parlakkan, Kan Hastalıkları Federasyon Başkanı Ali Kılıç ve Türk Kızılayı Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özge Er’in katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Birçok vatandaşın “kök hücre bağışçısı” olmasının sağlandığı etkinliğe çekimleri Adana’da devam eden Ramo dizisi oyuncularından Sacide Taşener, İlhan Şen, Atakan Yarımdünya, Hasret Usneker, Doğu Can, Efsane Odağ’da kök hücre bağışı yaparak destek verdi.

Çekimleri Adana’da yapılan “Ramo” dizisi oyuncuları, İyilik Sende Derneği, Kan Hastalıkları Federasyonu ve Kızılay Adana Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.
Kampanya kapsamında Duygu Kafe önünde, “Kök Hücre Bağışı ve Önemine” ilişkin bilgilendirme yapıldı.
İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Parlakkan, Kan Hastalıkları Federasyon Başkanı Ali Kılıç ve Türk Kızılayı Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özge Er’in katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Birçok vatandaşın “kök hücre bağışçısı” olmasının sağlandığı etkinliğe çekimleri Adana’da devam eden Ramo dizisi oyuncularından Sacide Taşener, İlhan Şen, Atakan Yarımdünya, Hasret Usneker, Doğu Can, Efsane Odağ’da kök hücre bağışı yaparak destek verdi. Oyuncular, “Hayat vermek, umut olmak ve herkesi teşvik etmek için burada kök hücre bağışçısı olduk. Sevdiklerimize ve çocuklarımıza umut olalım, kök hücre bağışını ihmal etmeyelim” dediler.
18 yaşını yeni doldurmuş birçok gencin de kök hücre bağışı için sıraya girdiği etkinlikte, Türk Kızılayı Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Özge Er, kök hücre bağışının çok basit bir işlem olduğunu ama insan yaşamı için ciddi önem arz ettiğini dile getirdi.

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