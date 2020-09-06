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Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor

BURSA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’de set kuran ekranların popüler dizisi Hekimoğlu’nun setini ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’de set kuran ekranların popüler dizisi Hekimoğlu’nun setini ziyaret etti. Kısa bir süre çekimleri izleyen Özkan, dizi oyuncusu ve yönetmeniyle set sonrası sohbet etme imkânı da buldu.
Karacabey Belediyesi’nin son yıllarda geliştirdiği ataklarla turizm konusunda adından sıkça söz ettiren Karacabey, dizi ve filmlere de konu olmaya devam ediyor. İlçenin sahip olduğu birbirinden eşsiz değerler, her geçen gün daha da popüler hale gelirken, daha önce ulusal kanallarda yayınlanan pek çok dizi ve filme sahne olan Karacabey, bu kez Hekimoğlu dizisine ev sahipliği yaptı. Karacabey’de bir gün boyunca süren çekimler sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan sete giderek; dizinin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularıyla bir araya geldi.
Gerçekleşen ziyarette Karacabey’in doğal güzelliklerinden bahseden Özkan, “Karacabey’in dizi ve filmlere konu olması bizleri son derece sevindiriyor. Bu sayede ilçemizin hem tanıtımı sağlanıyor hem de yerel kalkınmaya da destek olunuyor. Tüm ekibe başarılar diliyor, sizleri her zaman Karacabey’imize bekliyoruz” dedi.
Özkan ziyaretin sonunda; Yapımcı Engin Sarıal, Yönetmen Semih Bağcı ve Oyuncu Eren Hacısalihoğlu’na, Karacabey Longozundan çekilmiş nilüfer çiçeği tablosunu hediye etti.

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