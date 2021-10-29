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Dizilerden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar

29.10.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, bazı vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptıkları başvurularında dizi karakterlerinden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istediklerini belirterek, "Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor" dedi.

Dizilerden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye'de dijitalleşme ve dijital işlemlerde öncü olduğunu söyledi.

Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Yeni başlayan bir hizmetimiz daha var, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimiz, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Değerlendirilecek, komisyona sunulacak, eğer ki istedikleri talep uygunsa onlar bize gelmeden adlarını soyadlarını istedikleri gibi değiştirebiliyoruz" dedi.

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"DİZİ KARAKTERLERİNDEN ETKİLENİYORLAR"

Mahkeme yoluyla da isim değişikliği yapılabildiğini hatırlatan Bal, şu bilgileri verdi: "Mahkeme yolu her zaman açık ancak 6 Aralık 2022'ye kadar vatandaşlarımız bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurabilirler. Bu uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttık, maddi manevi kayıpların önüne geçtik. İsim değişikliğinde keyfi talepler de oluyor, örneğin adı Ali, Demir olsun diyor, bunu karşılamıyoruz. Dizi karakterlerinden etkilenip "Alemdar" ve "Çakırbeyli" soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor. Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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