DJ Martin Solveig, Ballon d'Or töreninde Ada Hegerberg'ten twerk yapmasını istedi!

23 yaşındaki futbolcudan özür dileyen DJ, "Ada Hergerberg'den de özür dileyip durumu açıkladım. O da şaka olduğunu anladığını söyledi. Sözlerimle üzdüğüm herkesten özür dilerim. En önemlisi de Ada'yı ödülünden dolayı tebrik ederim." diye konuştu.

"İçten özürlerimi sunuyorum. Amacım, twerk yapması değil Sinatra şarkısında dans etmesini istemekti. Tüm sahneyi izleyin. Beni 20 yıldır takip edenler nasıl saygılı biri olduğumu bilirler özellikle kadınlara."

"SUÇLAMALARI DİKKATE ALMIYORUM"

Bu yıl ilk kez verilen Ballon d'Or En İyi Kadın Futbolcu ödülünü kazanan Hegerberg, Solveig'in sözleri için, "Solveig, ödül töreni sonrası yanıma gelip özür diledi. Cinsel suçlamaları ya da başka bir şeyi dikkate almıyorum. Açıkçası dans ettiğim için ve Ballon d'Or'u kazandığım için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Ada Hegerberg, geçtiğimiz sezon Fransa'da 31 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıp takımına kupayı kazandırmıştı.

Norveçli oyuncu, bu sezon ise ligde 15, Avrupa'da 4 gol ile oynuyor.





