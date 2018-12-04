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DJ Martin Solveig, Ballon d'Or töreninde Ada Hegerberg'ten twerk yapmasını istedi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 04.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

63'üncüsü düzenlenen Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini buldu. Törenin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig, 'Yılın En İyi Kadın Futbolcusu' olan Ada Hegerberg'e sorduğu soruyla tartışmalara neden oldu.Sunucu, kadın futbolcudan sahnede 'kalça' dansı olarak bilinen "Twerk" dansı yapmasını istedi.

Ballon d'Or galasında cinsiyetçi bir skandal yaşandı.

Pazartesi akşamı düzenlenen ödül töreninde Ballon d'Or'u kazanan ilk kadın Olympique Lyon'un yıldızı Ada Hegerberg oldu. Ancak geceye cinsiyetçi sorusuyla Fransız sunucu Martin Solveig damga vurdu.

DJ Martin Solveig, ödülünü almak üzere sahneye gelen Ada Hegerberg'den 'twerk' yapmasını istedi. Kadın futbolcu Hegerberg hızlıca 'hayır' dedikten sonra sahneden indi.

ÖZÜR DİLEDİ

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Cinsiyetçilik suçlamalarından sonra Solveig, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanlış anlaşıldığını belirtip özür diledi:

"İçten özürlerimi sunuyorum. Amacım, twerk yapması değil Sinatra şarkısında dans etmesini istemekti. Tüm sahneyi izleyin. Beni 20 yıldır takip edenler nasıl saygılı biri olduğumu bilirler özellikle kadınlara."

23 yaşındaki futbolcudan özür dileyen DJ, "Ada Hergerberg'den de özür dileyip durumu açıkladım. O da şaka olduğunu anladığını söyledi. Sözlerimle üzdüğüm herkesten özür dilerim. En önemlisi de Ada'yı ödülünden dolayı tebrik ederim." diye konuştu.

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"SUÇLAMALARI DİKKATE ALMIYORUM"

Bu yıl ilk kez verilen Ballon d'Or En İyi Kadın Futbolcu ödülünü kazanan Hegerberg, Solveig'in sözleri için, "Solveig, ödül töreni sonrası yanıma gelip özür diledi. Cinsel suçlamaları ya da başka bir şeyi dikkate almıyorum. Açıkçası dans ettiğim için ve Ballon d'Or'u kazandığım için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Ada Hegerberg, geçtiğimiz sezon Fransa'da 31 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıp takımına kupayı kazandırmıştı.

Norveçli oyuncu, bu sezon ise ligde 15, Avrupa'da 4 gol ile oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ballon d'Or DJ Martin Solveig Ada Hegerberg

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