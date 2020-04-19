Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor

Dünya tenisinin yıldız isimleri Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal, genç tenisçiler için bir fon oluşturmak için harekete geçiyor.
Konu hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulunan Djokovic, "Birkaç gün önce Roger ve Rafa ile konuştum ve tenisin yakın geleceği hakkında bir görüşme yaptık. Gençlere nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. Dünya sıralamasında 250 ile bin arasında bulunan tenisçilerin federasyon desteği ya da sponsorları yok. Yalnız kalıyorlar ve bir mücadele içindeler. Ayrıca askıya alınan turnuvalardan ötürü gelirleri de düştü. Umarım 4-5 Milyon Dolarlık bir destek fonu ile onlara yardımda bulunabiliriz" dedi.
(İHA)
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