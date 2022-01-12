SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Djokovic'ten açıklama geldi! ''İnsani ve kasıtlı olmayan bir hataydı''

Djokovic'ten açıklama geldi! ''İnsani ve kasıtlı olmayan bir hataydı''

12.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Avustralya’da mahkeme kararını beklediği sırada, aralık ayında Covid pozitif olup bir etkinliğe maskesiz katıldığını gösteren fotoğraflarının ortaya çıkıp basında yer alması ve sunduğu seyahat beyannamesi ile ilgili yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Djokovic'ten açıklama geldi! ''İnsani ve kasıtlı olmayan bir hataydı''

Djokovic yapığı yazılı açıklamada, pozitif PCR Covid testi sonucuna kadar aralık ayındaki etkinleri ve bu etkinliklere katılımı hakkında yayılan ‘yanlış bilgileri’ ele almak istediğini belirterek, "14 Aralık'ta Belgrad'da bir basketbol maçına katıldım ve ardından birkaç kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Hiçbir Covid semptomum olmamasına rağmen, 16 Aralık'ta hızlı bir antijen testi yaptırdım bu da negatifti ve dikkatli olmak adına aynı gün resmi ve onaylı bir PCR testi de yaptırdım. Ertesi gün Belgrad'da çocuklara ödül vermek için bir tenis etkinliğine katıldım ve etkinliğe gitmeden önce hızlı bir antijen testi yaptırdım ve sonuç negatifti. Asemptomatiktim ve iyi hissediyordum ve etkinlik sonrasına kadar pozitif bir PCR testi sonucu bildirimi almadım" ifadelerini kullandı.

"RÖPORTAJI YAPMAM BİR HATAYDI"

Herkesin güvenliğini sağlamak için çok uğraştığını ve test yükümlülüklerine uyduğunu vurgulayan Djokovic, "Ertesi gün, 18 Aralık'ta, uzun süredir devam eden L'Equipe röportajı ve fotoğraf çekimi sözümü yerine getirmek için Belgrad'daki tenis merkezimdeydim. L'Equipe röportajı hariç diğer tüm etkinlikleri iptal ettim. Gazeteciyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için devam edip röportajı yapmak zorunda hissettim. Ancak fotoğrafımın çekildiği süre dışında sosyal mesafeyi koruduğumdan ve maske taktığımdan emin oldum" açıklamasını yaptı. Röportajdan sonra kendini izole etmek için eve gittiğini ifade eden ünlü tenisçi, bunun bir 'muhakeme hatası' olduğunu ve söz konusu röportajı gerçekleştirmek yerine yeniden planlaması gerektiğini kabul etti.

"YANLIŞ KUTU İŞARETLENDİ"

Öte yandan seyahat beyannamesi ile ilgili yaşanan gelişmeyi 'insani hata' olarak nitelendiren ve bunun kasıtlı yapılmadığını ifade eden Djokovic, söz konusu belgenin kendisi adına ekibinden bir kişi tarafından sunulduğunu, ayrıca bunu da ülkeye gelişinde göç yetkililerine söylediğini ve belgeyi dolduran kişinin Djokovic’in ülkeye gelmeden önceki seyahatiyle ilgili 'yanlış kutuyu' işaretlemekle ilgili idari hata için özür dilediğini belirtti.

"AVUSTRALYA HÜKÜMETİNE EK BİLGİLER SAĞLANDI"

Ayrıca ekibinin, bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Avustralya hükümetine ek bilgiler sağladığını ve konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını açıklayan Djokovic, Avustralya Açık’ta oynamanın bir ayrıcalık olduğunu ve dünyanın en iyi oyuncularına karşı rekabet etme fırsatına sahip olmak istediğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Avrupa çalkalanıyor! Djokovic tutuklandı mı?Avrupa çalkalanıyor! Djokovic tutuklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.