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  4. Djokovic ve Agut Wimbledon'da 4. tura yükseldi

Djokovic ve Agut Wimbledon'da 4. tura yükseldi

03.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic ve Roberto Bautista Agut 4. tura yükselirken, Diego Schwartzman elendi.

Djokovic ve Agut Wimbledon'da 4. tura yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında 5. gün maçları oynandı. Beş Wimbledon şampiyonluğu bulunan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Djokovic, ABD'li Denis Kudla'yı 6-4, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.

Alman Dominik Koepfer ile karşılaşan 8 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut, 7-5, 6-1, 7-6 sona eren setlerle 3-0 galip geldi. Macar Marton Fucsovics, 9 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-1'lık skorla (6-3, 6-3, 6-7, 6-4) geçti.

Büyük Britanyalı Andy Murray ile korta çıkan 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ise 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) ile kazandı. Dördüncü turda Djokovic ile Şilili Cristian Garin, Bautista Agut ile Shapovalov, Fucsovics ile Rus Andrey Rublev eşleşti.

KADINLARDA KEYS YOLUNA DEVAM ETTİ

Turnuvanın 23 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 13 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 (7-5, 6-3) mağlup etti.

Tek kadınlarda Tunuslu Ons Jabeur, 11 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşısında 5-7, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 2-1 kazanarak tur atladı. Dördüncü turda Keys, Viktorija Golubic ile eşleşirken Jabeur ise Polonyalı Iga Swiatek'in rakibi oldu.

MEDVEDEV, FEDERER VE BART KORTA ÇIKACAK

Turnuvanın 6. gününde yarın üçüncü tur maçlarına devam edilecek. Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaşacak.

Dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev ise 32 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile korta çıkacak. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de Çek Katerina Siniakova ile mücadele edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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