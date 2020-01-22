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  4. Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi

Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.

Djokovic ve Barty, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 3. gün sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi. Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.

15 YAŞINDAKİ GAUFF 3. TURDA

Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.

Bir numaralı seribaşı Ashleigh Barty, dünya 4 numarası Naomi Osaka ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, rakiplerini 2-0 ile geçerek 3. tura yükseldi.

MATTEO BERRETTINI ELENDİ

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ise Tennys Sandgren'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, Berrettini ile dünya 100 numarası Sandgren karşılaştı.

2018'de ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıkan Sandgren, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5) kazanarak bir sürprize daha imza attı. Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki Carla Suarez Navarro da 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ashleigh Barty Avustralya Açık Coco Gauff grand slam novak djokovic

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