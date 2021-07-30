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DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan'dan Türk Eximbank'a teşekkür:

30.07.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türk Eximbank, 2021 yılının ilk yarısında bölge ihracatçılarına 83 milyon dolar nakit kredi, 85,5 milyon dolar da sigorta programı desteği sağladı" - "İhracatçımıza can suyu veren, nefes almasını sağlayan Türk Eximbank'a desteklerinden dolayı müteşekkiriz"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk Eximbank'ın 2021 yılının ilk yarısında bölge ihracatçılarına 83 milyon dolar nakit kredi, 85,5 milyon dolar da sigorta programı desteği sağladığını bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın geçen yıl Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracatçılara 271 milyon dolar tutarında nakit kredi kullandırdığını ve 158,6 milyon dolar sigorta programı desteği verdiğini belirtti.

Bu yılın ilk yarısında da aynı şekilde bölge ihracatçılarına 83 milyon dolar nakit kredi, 85,5 milyon dolar da sigorta programı desteği sağlandığına işaret eden Gürdoğan, "İhracatçımıza en uygun faiz oranı ve şartlarda bu değerli desteği sağlayan Türk Eximbank'a, Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları adına şükranlarımızı sunuyoruz. Eximbank, Kovid-19 pandemisinin yol açtığı olumsuz ortam nedeniyle finansmana erişimde büyük sorun yaşayan ihracatçımıza büyük destek vererek nefes almasını sağlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, birçok bankanın bu dönemde gereksiz engellemelerle, "çekin yazıldı, ödenmeyen senetlerin var, kredi kartı borcun var" gibi sudan bahanelerle ihracatçının kredi talebini geri çevirdiğini veya piyasa fiyatlarının çok çok üzerinde faiz oranları ile kredi kullandırma teklifinde bulunduğunu belirtti.

Eximbank'ın ise böyle bir dönemde tespit edilen piyasa fiyatlarından ve en düşük faiz oranlarından ihracatçıya kredi kullandırdığını ve destek verdiğini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda DKİB olarak yaptığımız girişimler sonucu Eximbank'ın şubesinin Trabzon'da açılışını sağlayarak, ihracatçımızın daha hızlı bir şekilde Eximbank kredilerine ulaşabilmesi sağlanmış oldu. Eximbank Trabzon Şubemiz de bu zor dönemde ihracatçımıza kullandırmış oldukları, ülkemizin en uygun faiz şartlarına sahip kredileriyle ihracatçımızın nefes almasını sağlamış oldu. İhracatçımıza can suyu veren, nefes almasını sağlayan Türk Eximbank'a bu desteklerinden dolayı müteşekkiriz ve önümüzdeki dönemde de Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatçılarına desteklerinin aynı şekilde devam edecek olmasının, bölge ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını öngörmekteyiz."

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