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  4. DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

04.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'de yapılan etkinliklerde öğrencilere yaban hayatı ve biyoçeşitlilik eğitimi verildi

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

​​​​​​​Bölge Müdürlüğünden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'ndeki "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon" çalışmalarında bugüne kadar 178 bin 50 hayvana aşılama, 133 bin 361 hayvana kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarından 1446'sı sahiplendirildi, binlerce su ve mama kapları ile kedi ve köpek evleri dağıtıldı.

Bu özel gün dolayısıyla Polonezköy Yaban Hayatı Eğitim Merkezi'nde öğrencilere yaban hayatı ve biyoçeşitlilik eğitimi verildi, üretim istasyonundaki sülünler ile karacalar öğrencilerce gözlemlendi. Tedavisi tamamlanan yırtıcı kuşlar doğaya salınırken öğrencilere su ve mama kapları ile hediyeler dağıtıldı.

Tekirdağ'da okul bahçesine stant kuruldu. İlköğretim öğrencileri şiir, resim ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirdi. Jandarma eğitim köpekleriyle gösteriler düzenlendi, sokak hayvanları için mama ve su kabı dağıtıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çocuklara doğa eğitimi verildi.

- Öğrencilerle kuş gözlemi

Marka Ajansı'nın teknik desteğiyle "Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Kuş Gözlemi Öğreniyorum" projesi kapsamında ilköğretim 4. sınıf öğrencileriyle kuş gözlemi etkinliği yapıldı. İzmit'te sokak hayvanlarını besleme noktalarına mama bırakıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde "Evcil Hayvan Yaşam Parkı" açıldı. Sakarya'da "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte, hayvanseverler ve öğrencilerle bir araya gelindi. Katılımcılara afiş ve broşür dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
doğa koruma ve milli parklar

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