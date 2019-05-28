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Dmitry Selyuk: Kabore'yi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istiyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Krasnodar ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Charles Kabore'nin menajeri, oyuncusuna hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın teklif yaptığını söyledi.

Dmitry Selyuk: Kabore'yi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş istiyor

Krasnodar ile sözleşmesi sona eren Charles Kabore'nin menajeri Dmitry Selyuk, oyuncusunu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan bir telefon aldığını belirten menajer, "Beşiktaş Ocak ayında onun için para ödemeye hazırdı. Bugün uyandım ve onlardan bir telefon aldım. Fenerbahçe seçeneği de masada. Zamanımızı kullanacağız ve bekleyeceğiz, aceleye gerek yok" dedi.

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Selyuk ayrıca, Türkiye'nin Rusya'ya göre daha avantajlı olduğunu kaydederken, "Ben onun Rusya'da kalmasını isterim ama bunu zaman gösterecek. Türk kulüpleri, Rus kulüplerine göre daha iyi şartlar sunuyor. Her şey 2 haftada belli olur. Türkiye'de Ramazan Bayramı geçmesi lazım, sözleşme imzalanmıyor bu dönemde" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ"

Dmitry Selyuk, Beşiktaş'ın devre arasında da teklif yaptığını söylemiş ve, "Kulüp devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifini kabul etmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Kranodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, bu sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kabore daha önce Fransa'da Marsilya forması da giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Charles Kabore krasnodar

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